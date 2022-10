Irma Cristina Valenzuela fue el primer lugar de Mexicana Universal, es decir, quien representará al país en Miss Universo, pero ¿Qué hay de las nuevas reglas del certamen?

Debido a que Miss Universo abrió sus lineamientos, Lupita Jones ahora acepta en los certámenes de Mexicana Universal a mujeres casadas y con hijos.

Pero ¿qué hay de la diversidad? la reconocida concursante de certámenes de belleza de 54 años de edad, habló sobre aceptar a mujeres trans en los concursos.

Lupita Jones, quien es la directora de Mexicana Universal, aunque ya abrió las posibilidades a más mujeres en los certámenes de belleza, se cierra ante la diversidad.

Desde el 2018, ya se veía la posibilidad de que las mujeres trans participaran en los concursos de belleza, en este caso Mexicana Universal, sin embargo, ella enseguida se cerró.

En esta ocasión, dijo a Edén Dorantes, que aunque ya se aceptan a “mujeres jóvenes casadas y con hijos”, no ha cambiado su posición sobre la diversidad.

“Es un tema que ya he hablado mucho y seguimos en las mismas”.

Antes dijo que le gusta la “evolución” en los certámenes de belleza y que se difunda que las decisiones que una mujer tome no tiene que ser un “limitante para lograr sus metas”.

Fue en 2018 que Lupita Jones dio sus primeras declaraciones cerrando la puerta a las mujeres trans en Mexicana Universal y el resto de los concursos de belleza.

La directora y reconocida concursante de belleza dijo en 2018 que aunque tiene que acatar los lineamientos de los certámenes de belleza, no le parece la parte de mujeres trans.

Es decir, si Miss Universo abre la brecha de la diversidad y da paso a que mujeres trans concursen, Lupita Jones también abrirá su convocatoria, aunque no le parezca.

Esto debido a que en su opinión personal, dijo “yo no me siento identificada con un transgénero”, además de que dijo abría desigualdad en el concurso de belleza.

“No considero tener nada en común con un transgénero… como directora de Miss Universo en México, tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal yo no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones”.

Lupita Jones a 'De primera mano' en 2018.