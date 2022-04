La cantante y actriz mexicana Merle Uribe, compartió cómo fue el reciente ataque que vivió por parte de una de sus vecinas.

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde Merle Uribe detalló que la mujer estaba pateando a su perro.

Cuando la confrontó, su vecina le dijo que su mascota podría morder a uno de sus hijos, sin embargo se alejó.

“Mi perrito no se puede subir a una carreola, es así chiquitito”, explicó.

Posteriormente regresó y la agredió; le gritó y maltrató.

Merle Uribe, vedette. (Agencia México)

Cuando vi ya me estaba gritando. Me agarró de las manos y me empezó a retorcer como manita de puerco”, comentó Merle Uribe.

Señaló que están por cumplirse “9 días y las heridas no cierran”.

Explicó también que le dejó graves marcas, pues su piel es delgada, al tratarse de un adulto mayor: “Tengo 66 años, obviamente mi piel no es la misma”.

Posteriormente, expresó entre lágrimas que “los primeros días no podía ni dormir del miedo” de que se metiera a su casa.

“Se aprovechan de que yo vivo sola y no tengo nadie que me defienda”, expuso Marle Uribe.

Merle Uribe (@merle_uribe / Instagram)

Merle Uribe demandó a mujer que la atacó

Merle Uribe comentó en una entrevista, que la “agresión a una mujer de la tercera edad es un delito grave” por lo que no dudó en demandar a su victimaria.

Declaró que “en ese momento se le habló a la patrulla”, sin embargo, comenzó a tener complicaciones de salud, pues se alteró.

“Yo me empecé a sentir muy mal, estoy un poco mal del corazón, tengo taquicardia”, dijo Merle Uribe, quien fue revisada de inmediato.

“La médico se quedó fría ‘esto no se cura en 15 días, es un delito grave”, señaló la actriz, quien además impuso a su vecina “una orden de restricción a cien metros”.

Finalmente, dejó saber que si algo le llegara a pasar, responsabiliza a la mujer de 34 años, quien la violentó y dejó en ella marcas que hasta el momento permanecen en su piel.

“Si algo me pasa a mí, a mis mascotas o a mi casa, la culpo a ella de hacerme daño”, dijo Merle Uribe para concluir.