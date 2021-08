Melissa Joan Hart, de ‘Sabrina, la bruja adolescente’, revela que tiene Covid-19

Tras el éxito de la serie de los 90′s ‘Sabrina, la bruja adolescente’, la actriz Melissa Joan Hart obtuvo fama a nivel mundial.

Sin embargo, tras finalizar la serie, Melissa Joan Hart ha trabajado en proyectos menores, pero se mantiene muy activa en sus redes sociales y cuenta con más de 1 millón de seguidores.

Gracias a su popularidad en redes sociales, Melissa Joan Hart suele ser muy activa en sus cuentas oficiales y comparte con sus fans sus proyectos y su vida diaria.

Ahora, por medio de su perfil de Instagram, Melissa Joan Hart dio a conocer que está contagiada de Covid-19.

View this post on Instagram

A través de un video, Melissa Joan Hart explicó que tiene Covid-19 y presenta varios síntomas, pero también señaló estar vacunada contra esta enfermedad.

“Tengo Covid y me siento mal, me duele el pecho y me cuesta trabajo respirar, mis hijos también se contagiaron y solo rezo porque todos estén bien”

Melissa Joan Hart