Megan Fox y Machine Gun se encadenaron para asistir a red carpet (FOTOS)

La actriz y modelo Megan Fox y su novio, el rapero Machine Gun se encadenaron para asistir a una red carpet.

Fue este viernes cuando Megan Fox y Machine Gun llamaron la atención con la original idea, durante la presentación de la colección de esmaltes del cantante de 31 años.

Precisamente por tratarse del lanzamiento de los pinta uñas, la estadounidense y su pareja decidieron utilizar el mismo esmalte, en color rosa.

Sin duda lo que más llamó la atención de su look fueron sus manos, no solo porque lucieron un outfit bastante neutro en color negro, también por sus enormes anillos y un accesorio en particular.

Megan Fox y Machine Gun (@meganfox / Instagram)

Uno de las sortijas los unía con una cadena plateada, de la uña del dedo meñique de Megan Fox, a la uña de su novio.

Recordemos que no es la primera vez que Megan Fox y Machine Gun llaman la atención con actos que simbolizan su amor; una vez la actriz entregó un collar con su sangre al rapero, porque se separarían durante algunas semanas.

Cabe recordar también que él se hizo un tatuaje con el apodo cariñoso, de Megan Fox, como símbolo de amor.

Asimismo, desde que están juntos, Megan Fox ha protagonizado alfombras rojas y eventos, tal fue el caso de la gala de los MTV VMA, donde vistió un vestido transparente que dejaba muy poco a la imaginación.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (Evan Agostini)

Megan Fox argumentó recientemente, que al estar junto a Machine Gun cambió su estilo para adecuarse al de su pareja, por lo que se le ha visto con looks más extravagantes en los eventos a los que es invitada.

“Tratamos de coordinar nuestros atuendos”, confesó recientemente durante una entrevista con Jimmy Kimmel.

“Es algo que he empezado a hacer con él porque se viste de una forma muy extravagante. Tengo que estar a su nivel”, reveló también Megan Fox.

Fans reaccionan a look de Megan Fox y Machine Gun

Luego de que Megan Fox y Machine Gun sorprendieran con su original look, que incluía una cadena que los unía, sus fanáticos no tardaron en pronunciarse al respecto.

Megan Fox y Machine Gun (@meganfox / Instagram)

Muchos de sus seguidores elogiaron la idea de la pareja entre comentarios en Instagram.

“Megan y MGK = Pareja honesta”, “Adóptenme”, “Pareja en jefe”, “Que fashion”, “Muy hermoso”, escribieron algunos fanáticos.