Mayeli Alonso se queja de que siempre le tocan hombres que vienen de relaciones tóxicas (VIDEO)

Mayeli Alonso se queja de que siempre le tocan hombres que vienen de relaciones tóxicas, “No sé que karma estoy pagando” dijo a todos sus seguidores en redes sociales.

La empresaria e influencer, Mayeli Alonso ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses; especialmente por lo que ha sucedido en su vida amorosa.

Mayeli Alonso (Tomada de video)

Mayeli Alonso dice que siempre le tocan hombres que vienen de relaciones tóxicas tras problema que tuvo con la ex de Edgar, su nueva pareja

Mayeli Alonso acaparó las miradas de todos sus seguidores luego de señalar que siempre le tocan hombres que vienen de relaciones tóxicas.

Esto cobró notoriedad luego del problema que tuvo con la ex de Edgar, quien es la actual pareja de Mayeli Alonso.

Mayeli Alonso (@mayelialonsooficial)

Recordemos que Mayeli Alonso estuvo casada con Lupillo Rivera del 2006 al 2019, matrimonio del que nació Lupita, la hija que ambos tienen en común.

Luego de eso, la influencer se volvió objeto de críticas por iniciar una relación con el cantante, Jesús Mendoza.

Tras los conflictos que tuvo con él, decidieron separarse y a inicios de este 2022 se dio a conocer que estaba estrenando romance con Edgar.

A su vez, hace unos meses surgió la noticia de que Mayeli Alonso aparecería en el programa “Rica, famosa, latina”; programa que narra los secretos de las celebridades latinas que han alcanzado el éxito.

Sin embargo, hace unos días comenzó a circular en las redes sociales que la ex esposa de Lupillo Rivera ya no aparecería en el programa a causa de algunas diferencias que tuvo con la ex pareja de Edgar, quien trabaja en la misma cadena de televisión.

Supuestamente, esto habría surgido porque Mayeli Alonso no quiso dar una exclusiva. No obstante, hasta el momento ninguna de las partes ha ofrecido declaraciones al respecto.

Por su parte, Edgar dedicó unas historias de Instagram a Mayeli Alonso, asegurándole que él en verdad deseaba estar con ella, por lo que no quería que situaciones externas arruinaran su relación.

Historias de Instagram (@edgarrrr9393/Instagram )

“Estoy verdaderamente feliz y no voy a permitir que nada ni nadie se interponga en el camino. ¡El pasado se ha ido! Yo respeto a las personas que hablan mal de mí, pero no les voy a poner atención. ¡No todo lo que dicen de mí es verdad! Realmente quiero estar contigo. Quiero que tú seas el comienzo de mi nueva historia. Gracias por enseñarme a valorar todo lo que me está pasando y está a mi alrededor, quiero que seas mi novia y todo” Instagram @edgarrrr9393

Historias de Instagram (@edgarrrr9393/Instagram )