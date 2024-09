Mayela Laguna asegura estar “muy triste” y en shock por el resultado de la prueba de paternidad de su hijo, pues se confirmó que no pertenece a la familia Pinal.

A un año de que Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- desconociera públicamente a Apolo, una prueba de ADN confirmó que no era su hijo biológico.

La prueba de ADN se debía realizar en febrero de 2024, pero esta se pudo hacer hasta finales de agosto y los resultados fueron contundentes.

Luis Enrique Guzmán celebró que se confirmara lo que él había expuesto desde hace meses y aseguró que trataría de ser como un ‘padrino’ para Apolo.

Mayela Laguna -de 40 años de edad- dio sus primeras declaraciones sobre el caso de su hijo al reportero Ernesto Buitrón y expresó que está triste.

Luis Enrique Guzmán no es papá del hijo de Mayela Laguna, revela prueba de ADN de paternidad

“Se le quita el apellido”, dice Luis Enrique Guzmán tras confirmar que el hijo de Mayela Laguna no es suyo

“Ha sido una semana super fuerte. Estoy bien, estoy muy bien. Me siento muy triste, ha sido muy difícil, no por el resultado, si no porque la gente hace leña del árbol caído”

Mayela Laguna