Luego de darse a conocer que Luis Enrique Guzmán quiere adoptar a Apolo porque teme por su bienestar al estar con su mamá Mayela Laguna, ésta lo califica de un absurdo.

Mayela Laguna no entiende por qué Luis Enrique Guzmán no cree que Apolo es su hijo biológico por lo que está recurriendo a las autoridades.

Mayela Laguna, de 40 años de edad, está demandando a su expareja para que se realice una prueba de ADN de sangre ante autoridades y peritos.

Y es que Luis Enrique Guzmán, de 52 años de edad, se realizó una prueba de ADN casera y posteriormente la mandó a un laboratorio.

Asegurando que nunca le fue infiel a Luis Enrique Guzmán, aunque él sí y en varias ocasiones, Mayela Laguna quiere que el hijo de Silvia Pinal reconozca al pequeño Apolo.

Sobre todo porque el bebé era la alegría de la Dinastía Guzmán y ahora no cuenta con su apoyo: “No tendría porque adoptarlo porque es su hijo, es muy absurdo lo que está diciendo”, subraya.

“Apolo es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán Pinal. Es el unico papá que hay, no hay otro como él dice, es el único, lo voy a tener que demostrar legalmente como se debe”

Por ello inició un proceso para tener patria potestad absoluta de Apolo, esto obligará a Luis Enrique Guzmán a practicarse una nueva prueba de ADN y también evitará que le quite a su hijo.

“Exigimos que pusiera una demanda de contradicción de la paternidad para que se haga una prueba de ADN ante peritos, ante un juez y de sangre, no molecular, no casera como la que envió a Cánada y le dijeron que no era el papá”

Mayela Laguna