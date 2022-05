Maya Zapata forma parte del colectivo ‘Poder prieto’, el cual trata de concientizar sobre la discriminación que padecen las personas de tez oscura en la industria cinematográfica. Ahora la actriz reveló que no le dan protagónicos por no ser ‘blanca’.

La intérprete mexicana ha estado en más de 30 películas de las cuales destacan:

‘De la calle’

‘Moririse en Domingo’

‘La misma luna’

‘Bordertown’

Desde hace algunos meses, Maya Zapata ha sido promotora de ‘Poder prieto’ junto al actor Tenoch Huerta y destacan que existe racismo en el mundo del espectáculo.

La actriz narró durante un encuentro con la prensa, que el racismo no es una situación que se vive actualmente, pues es un problema que se arrastra desde hace varios años.

“Así es desde hace 500 años, ese es el problema que todavía no hemos resuelto, la herida de la colonialidad y de la conquista, la seguimos cargando hasta este momento” expresó la actriz de la serie ‘Soy tu fan’.

Maya zapata (Instagram)

Maya Zapata asegura que no le dan protagónicos porque no es ‘blanca’

Durante su encuentro con la prensa, Maya Zapata se sinceró y aseguró que ella era el claro ejemplo de la exclusión de actores de tez distinta a la caucásica.

Menciona que hay productoras que no le dan la oportunidad de ser protagonista en películas, ya que es de tez oscura.

“Existe ese sesgo de que, aunque sea una morena clara, no soy blanca, el problema de no ser leída como una mujer blanca impide que los personajes protagónicos, que están pensados para personas blancas, me los ofrezcan a mí” expresó Maya Zapata sobre su carrera.

Maya Zapata explicó que los espacios de poder están resguardados para personas blancas, y dijo que este problema no solo se da en México, pues ocurre en todos los países y sociedades.

Maya Zapata (Instagram)

La actriz asegura que hay una exclusión de personas morenas en la industria y esto también afecta en el ámbito familiar, íntimo y de trabajo.

“También es una cosa que afecta en nuestras casas, en lo íntimo, en lo familiar, en el trabajo, en las empresas, vaya, en todos lados, a los hombres (...) que los detienen simplemente por parecer delincuentes” Maya Zapata

Maya Zapata narra que la sociedad tiende a demostrar niveles de elitismo, lo que deriva a que clasifiquen la forma de ser de las personas por su color.

Según palabras de la actriz, la sociedad ha creado la idea de que las personas inteligentes, siempre son blancas: “Las personas bonitas son blancas, las personas ricas son blancas y eso representa una parte de la realidad”.

Maya Zapata y otras personalidades como Carlos Ballarta se han sumado al movimiento ‘Poder prieto’ para buscar concientizar del racismo en el medio.