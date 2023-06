Maya Nazor, de 24 años, calló a los haters que la critican por no hacer pública la cara de Luka, su hijo con Santa Fe Klan.

El auge de las redes sociales ha hecho que muchas celebridades hagan pública no sólo su vida privada, también la de sus hijos, postura que la modelo Maya Nazor no comparte.

Es así que defender la privacidad de su hijo con Santa Fe Klan se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Maya Nazor, quien recibe ataques con frecuencia por esa causa.

Sin embargo Maya Nazor confirmó en una reciente publicación vía Instagram que sigue firme con su decisión de ocultar el rostro de su hijo.

Maya Nazor (Instagram/@nazormaya )

Maya Nazor celebra el primer cumpleaños de su hijo Luka en Instagram

El martes 6 de junio, Maya Nazor celebró el cumpleaños número uno de su hijo Luka, con una publicación en Instagram que incluyó un par de fotos.

En las imágenes, Maya Nazor aparece en lo que presume ser un salón de fiestas infantiles, mientras sostiene una carreola.

Maya Nazor acompañó las fotos con una breve frase en la que expresó su felicidad por tener a Luka en su vida: “Un año siendo la mamá del mejor hijo que pude tener”.

Maya Nazor responde a los haters que le exigen mostrar el rostro de su hijo: “Sus fotos son para la familia no para los haters”

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios que le exigían a Maya Nazor mostrar la cara de su hijo.

Entonces, la ex de Santa Fe Klan reaccionó defendiendo sus decisiones como madre:

“Mi hijo está en la carriola y si no quiero subirlo no lo voy a subir💛😍 es mi hijo y le daré gusto a él y lo haré feliz a el, no a los HATERS! El Instagram en mio no de él. Sus fotos son para la familia no para los haters y ni modo”.

El fuerte comentario de Maya Nazor recibió un gran respaldo de sus seguidores, quienes aplaudieron que no se deje influenciar por lo que le dice gente que ni conoce.

Tiempo atrás, Maya Nazor explicó que junto con Santa Fe Klan, tomó la decisión de ocultar el rostro de su hijo en redes sociales para que pueda llevar una vida normal y sin el acoso de la prensa o de los fans.