Mauricio Ochmann se molesta cuando le preguntan si ya se vacunó contra el Covid-19 después de que perdiera una oportunidad laboral por no haberlo hecho.

Y es que las preguntas respecto a la vacunación, explicó Mauricio Ochmann a los reporteros, siente que son algo personal.

Esto debido a que, de acuerdo con Mauricio Ochmann, la decisión de vacunarse o no contra el Covid-19 sería como el voto.

Mauricio Ochmann llegó a la CDMX para desfilar por la alfombra roja de la película ‘¡Qué Des Padre!’, la cual protagoniza junto a Fiona Palomo y Ana Claudia Talancón.

Sin embargo, mientras Mauricio Ochmann era entrevistado por los reporteros, se negó a aclarar si ya había recibido la vacuna contra el Covid-19.

Y es que según algunos medios Mauricio Ochmann habría perdió una oportunidad laboral por no haberse inmunizado contra la Covid-19.

Mauricio Ochmann prefirió no aclarar el asunto, subrayando que se considera atacado cada vez que le hacen preguntas sobre las vacunas.

Pues de acuerdo con el actor mexicano, la decisión de vacunarse sería como el voto; asimismo aclaró que manteniendo su decisión en secreto se evita muchos problemas.

No obstante, Mauricio Ochmann instó a todos sus seguidores a que se cuiden como quieran para no contagiarse de Covid-19.

De la misma manera, Mauricio Ochmann confesó que ya padeció la enfermedad, la cual destacó no le provocó mayores complicaciones de salud.

Durante su entrevista con la prensa en la alfombra roja, al escuchar que su exsuegro Eugenio Derbez está celebrando que su película ‘CODA’ fue nominada al Oscar, Mauricio aprovechó para felicitarlo públicamente.

“Le mando muchas felicidades, muchas felicitaciones a él y a todo el elenco, no la he visto, tengo ganas de verla, sé que es una película entrañable y muy bonita, he visto el tráiler, y pues nada, ¡qué felicidad que esté nominada a Mejor Película!, y por ahí supe que también estuvo nominada, no sé si ganó premios ya, a Mejor Elenco y Ensamble, todas mis felicitaciones”

Mauricio Ochmann