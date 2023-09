Maryfer Centeno está devastada por la salud de su perrito Yorkie, sólo espera un milagro.

El pasado 15 de septiembre, Maryfer Centeno -de 33 años de edad- reveló que su perrito Yorkie e staba enfermo y hospitalizado.

Yorkie había mostrado una leve mejoría, pero la grafóloga sigue temiendo por su vida y entre lágrimas reveló cómo su mascota llegó a cambiar su panorama.

Maryfer Centeno se sinceró con sus seguidores y habló de la salud de su perrito Yorkie, situación que la tiene desbastada.

La garfóloga contó Yorkie sigue en el veterinario luchando por su vida y con lágrimas en los ojos dijo que su perrito le estaba dando un gran lección de vida.

“Yo pensé que ello estaba muy fuerte (...) pero todo lo que me ha pasado junto a esto no es nada. Yo decía: ‘ya soy muy resistente y no es cierto’”

Maryfer Centeno