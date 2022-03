El dilema por Lewis Howes volvió a desempolvarse, luego de que Yanet García volviera a acusar a Martha Higareda de haber sido la tercera en discordia en su noviazgo.

Y aunque Martha Higareda respondió dándole un beso a Lewis Howes publicando en sus redes sociales, más tarde dijo que el youtuber es una persona íntegra.

Comentario que Yanet García no perdonó y expuso por qué Lewis Homes no es lo que aparenta, asegura.

Martha Higareda se encuentra, de nuevo, en medio de la polémica por el amor de Lewis Howes, pues Yanet García lo revivió luego de responder a una pregunta de una seguidora.

Diciendo que todavía llora por Lewis Howes, Martha Higareda no dudó en defender a su novio, en una entrevista que dio a ‘Venga la Alegría’.

Aunque en una ocasión pasada la protagonista de ‘Amarte Duele’ dijo que nunca le hubiera hecho eso a una mujer, volvió a retomar el tema por los comentarios de la influencer.

Expresó “que tristeza que lo planteé de esa forma” de Lewis Howes, pues ella lo califica como “una persona muy íntegra”, pues asegura que es respetuoso de sus relaciones.

“Fíjate que no me escribió un mensaje en mi Instagram hasta que era soltero, yo me metí a ver y no tenía ninguna foto con nadie”.

Martha Higareda, actriz.