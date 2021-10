Martha Higareda revela que su mayor miedo en la vida es “no tener hijos”, por lo que decidió congelar algunos óvulos tras su divorcio con Cory Brusseau.

La actriz mexicana Martha Higareda comentó a Yordi Rosado que, más allá de importarle si encuentra una pareja o el amor de su vida, su mayor miedo es no tener hijos.

Por ello y para no presionarse por el paso del tiempo, Martha Higareda decidió congelar sus óvulos.

En entrevista con Yordi Rosado, Martha Higareda habló de su experiencia en el amor, pero también de su deseo de convertirse en mamá .

Pese a que Martha Higareda sostuvo una relación de más de 7 años con Cory Brusseau, la actriz se divorció de él a poco más de un año de haberse casado.

La actriz confesó que se sintió culpable por la decisión de divorciarse, pero también responsable por no haber hablado de cosas esenciales con Cory.

“Cory es una gran persona, me casé con mi mejor amigo, pero en valores muy básicos de cómo criar a los hijos, entre otras cosas, no coincidimos…”.

Martha Higareda señaló que después de su divorcio y ante una depresión que atravesaba, decidió asistir al médico a congelar sus óvulos pues su mayor deseo es tener hijos.

“Yo ya quiero tener hijos y empezaba a ver este reloj biológico que me decía se te está pasando el tiempo, así que decido congelar mis óvulos”.

Explicó que su mayor miedo, más allá de no tener una pareja, es tener que abandonar el deseo de tener hijos.

“Es algo que me prende muchísimo, porque se que va a ser algo maravilloso, otra etapa de mi vida… me da miedo no tener hijos”.

Martha Higareda, actriz.