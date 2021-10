Martha Higareda confiesa que en Amarte Duele fue su “primera vez”

Martha Higareda confesó que fue a los 24 años que tuvo una experiencia sexual de manera íntima y personal, por lo que las escenas de Amarte Duele fueron su “primera vez”.

La actriz tabasqueña, Martha Higareda, confesó que las escenas hechas en Amarte Duele fueron su primer encuentro sexual, pues de manera personal “no había vivido eso”.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Martha Higareda habló sobre la escena íntima que vivió a lado de Luis Fernando Peña en Amarte Duele.

Martha Higareda confesó que en su casa no se hablaba de sexualidad, pues “vivía en una familia muy conservadora”.

Sin embargo, dijo que cuando actuó para Amarte Duele vivió una experiencia que nunca olvidará debido al encuentro sexual que su personaje tuvo.

Explicó que a nivel personal ella no había tenido relaciones sexuales, “perdí mi virginidad a los 24 y cuando la filmé tenía 17, creo”.

Martha Higareda platicó que estaba muy nerviosa y que, pese a que sus papás sabían que ella haría esa escena, nunca se habló del tema.

“Me puse a ver películas antes para saber cómo tenía que actuar y qué tenía que hacer, el día de la escena no les dije a mis papás que la grabaría, pues para no sentirme nerviosa”.

Confesó que los únicos que sabían era Luis Fernando Peña y las maquillistas, además, expresó que el actor en todo momento la hizo sentir cómoda y la cuidó.

Entre risas, reveló un secreto del mundo del cine, en el que dijo que le aplicaron hielo en los pezones para que estos salieran.

La actriz Martha Higareda, platicó que el día en que grabó la escena íntima con Luis Fernando Peña, también vivió un accidente con su menstruación.

Explicó que, al acabar la escena en la cama con Luis Fernando, el equipo de maquillistas se acercó y le dijeron, “tienes que ir al baño, te acaba de bajar”.

Martha Higareda dijo que en ese momento vivió mucha pena , pues fue un encuentro de emociones entre su primera experiencia y el accidente.

Finalmente, platicó que la producción le dijo que el día que grabó la escena sexual en ‘Amarte Duele’, era una niña, pero al siguiente llegó con otra actitud, “de mujer”.

Martha Higareda también confesó que fue Alfonso Cuarón quien le aconsejó ser actriz y dejar la universidad.

Explicó que ella se quedó para una película de Alfonso Cuarón, en donde sería pareja de Gael García, sin embargo, renunció cuando supo que tenía que hacer un desnudo.

“Yo hablé con Cuarón y le dije, no voy a poder hacer su escena porque yo no he vivido eso en la vida real… y él me dijo ¿Qué estás haciendo de tu vida?”.

Martha Higareda, actriz.