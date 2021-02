Aislinn Derbez y Martha Higareda compartieron en redes sociales que el día de San Valentín lo pasaron juntas en la playa.

Como se sabe, el 14 de febrero se celebra el día de San Valentín o “amor y la amistad”, es por eso que famosos han compartido cómo pasan este día, como Aislinn Derbez y Martha Higareda, quienes compartieron en redes sociales que disfrutaron de su compañía en la playa.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez publicó un video para indicar “quién era su cita de San Valentín” este 2021, así que reveló que se trataba de su colega Martha Higareda, con quien ha demostrado que mantiene una gran amistad.

Sin embargo, Aislinn Derbez subió una serie de fotografías en las que, además de ambas actrices presumir su espectacular figura, muestran lo bien que la pasan entre ellas.

“Celebrando la amistad y apapachando nuestros corazones, te amo, Martha Higareda”. Aislinn Derbez

A la publicación de la protagonista de ‘A La Mala’, Martha Higareda respondió que ya “necesitaban de ese tiempo, para apapachar su alma”, y sobre todo celebrar “el amor y la amistad".

Asimismo, en tan solo pocas horas, la fotografía de Aislinn Derbez ha acumulado más de 459 mil “me gusta” en Instagram y ha sido comentada por famosos como Camila Sodi, Sarah Kohan , y el Escorpión Dorado.

Martha Higareda hace broma a Aislinn Derbez

Entre los divertidos momentos que compartieron las actrices, Aislinn Derbez y Martha Higareda, hubo uno que divirtió a sus seguidores, pues la protagonista de ‘Amarte Duele’ y ‘No Manches Frida’, le jugó una broma a la hija de Eugenio Derbez.

De acuerdo con el video, Martha Higareda indicó si era posible que pudiera aventar a la alberca a Aislinn Derbez sin que se enoje, entonces le dijo que se tomaran una foto y al posar la empujó, lo que provocó que sí cayera a la piscina.

Aislinn Derbez se tomó con humor la broma, y se puede apreciar que cayó con cuidado para que no se mojara su celular que tenía en la mano, no obstante, no es la primera vez que Martha Higareda juega con su amiga, ya que hace unas semanas relacionó a su hija, Kailani, con Chucky.

Por otro lado, Aislinn Derbez subió otra historia en la que señaló que tanto ella, como su exesposo, Mauricio Ochmann se presumían sus citas del día de San Valentín.