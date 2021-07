Mario Bezares revela si era cocaína la bolsita que se le cayó durante el Gallinazo

Pese a que trabajo en diversas producciones, Mario Bezares se popularizó por su trabajo que realizó durante varios años con Paco Stanley.

En entrevista con Yordi Rosado, Mario Bezares habló sobre su tiempo con Paco Stanley y rompió el silencio sobre la polémica cuando se le cayó una bolsita en programa en vivo cuando bailaba el Gallinazo y que se rumoró que era cocaína.

Una de las polémicas que continúa en la vida de Mario Bezares es cuando se le cayó en vivo en el programa de ‘ Pácatelas ’, una bolsa que se suponía que era de cocaína.

Aunque el hecho ocurrió hace más de 20 años, se han generado un sinfín de rumores respecto de la bolsita que se vio mientras bailaba el Gallinazo.

En entrevista con Yordi Rosado, Mario Bezares reveló que no era cocaína e incluso bromeó de que si hubiera sido eso eran como cuatro onzas.

“Esa pinche bolsa… ¿Una grapa? Eran como cuatro onzas, Yordi, no friegues”

Fuera de las bromas, Mario Bezares destacó que la historia empezó unos meses antes cuando dieron un show, donde conocieron a una mujer muy bella que participó en una dinámica.

Tanto Mario Bezares como Paco Stanley tuvieron atracción con la mujer y Paco se besó con ella. Sin embargo se dieron cuenta que era un hombre y les dejo una cajetilla de cerillos con su número, una historia que quedó con ellos.

Mario Bezares señaló que fue el mismo traje que utilizó ese día en el programa ‘Pácatelas’ y fue ese objeto que se le cayó mientras bailaba el Gallinazo.

En el video Mario Bezares destacó que se trataba de una bolsita de pañuelos con una caja de cerrillos dentro de ella.

Además destacó como una herramienta para hacerle una broma a Paco Stanley.

“Cuando a mí se me caen las cosas meto las cosas aquí. Entonces cuando terminó de bailar, me acerco a él y le entrego algo, y el recordó y me dijo hijo de tu...”

Mario Bezares