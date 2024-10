Mario Bezares pone un alto al hate en contra de Brenda Bezares y asegura que su mujer nunca se va a separar de él.

Luego de que se ganó el cariño del público, Mario Bezares -de 65 años de edad- se convirtió en el gran ganador de La Casa de los Famosos 2024.

Tras su paso por La Casa de los Famosos 2024, Mario Bezares ha recibido varias propuestas laborales que lo tienen muy emocionado.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas y es que en medio de su éxito, su esposa Brenda Bezares -de 56 años de edad- ha recibido muchas críticas en las redes sociales.

A través de las redes sociales usuarios han acusado a Brenda Bezares de querer robarle el foco a Mario Bezares luego de que ganó La Casa de los Famosos 2024 e incluso la han apodado como la nueva Florinda Meza.

En un encuentro con varios medios, Mario Bezares señaló que actualmente se vive en un mundo de mucha agresión y apatía.

“Yo creo que estamos viviendo una era de agresión y de apatía, eso es su manera de pensar y expresarse, para nada me quita foco, somos una pareja increíble y me la paso muy bien con mi mujer”

Sobre las críticas en contra de Brenda Bezares, Mario Bezares le pidió a las personas que no lo cuiden y que lo dejen con sus decisiones.

“Se me hace muy mala onda, porque no me cuiden para que me cuidan, porque agarran cosas que no les pertenece”

Mario Bezares