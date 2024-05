Yuri -de 60 años de edad- se quejó tras enterarse de que Cristian Castro regresó con Mariela Sánchez.

Gran revuelo está causando Cristian Castro luego de confirmar su reconciliación con Mariela Sánchez -de 42 años de edad- quienes en febrero anunciaron su ruptura.

Por ello, Yuri ha reaccionado a lo ocurrido y desea que la reanudación del noviazgo no altere con los compromisos laborales de la gira.

Cristian Castro -de 49 años de edad- anunció en redes sociales que retomó su noviazgo con Mariela Sánchez, a quien, además, le dedicó un amoroso mensaje.

La pareja se había separado a finales de febrero, supuestamente por los celos enfermizos del cantante.

Cristian Castro y Mariela Sánchez han retomado su historia de amor a solo unos meses de haberle puesto punto final.

Yuri, quien presenció de cerca las dos más recientes relaciones de Cristian Castro, ya está enterada de la reconciliación con Mariela Sánchez.

En entrevista para el programa Ventaneando, Yuri externó con incredulidad la noticia de su colega y amigo.

Sobre todo porque hace algunas semanas convivió con Ingrid Wagner, otra argentina que fue novia de Cristian Castro hasta hace algunas semanas.

Desconcertada, Yuri reveló que una fan muy cercana a ella le dio a conocer la noticia.

“Yo no lo creía, me lo mandó una fan y me dice: ‘mana, prepárate’, y cuando voy a ver dije ‘¡regresó!... Ay Cristian, no tienes llenadera”

A pesar de que es un tema privado, Yuri confesó su temor de volver a encontrarse con Cristian Castro y Mariela Sánchez.

Pues su experiencia con la argentina no fue nada agradable; de acuerdo con la cantante, Mariela Sánchez presiona a Cristian Castro.

Provocando en él un comportamiento distraído y disperso en el escenario.

“Como que veo que a veces se me desenfoca y cuando está la susodicha o la de turno ahí como que no hacemos clic en el aspecto de cuando cantamos a dúo, pero yo siento que Cristian como se aleja, como que no sabe convivir a lo mejor no tiene el colmillo, puede ser (…) cuando no tiene novia, ay, no sabes, divino, hace chistes, como el papá”, declaró.

Yuri