Yuri -de 60 años de edad- estuvo de metiche y celebra que Cristian Castro ya no ande con Mariela Sánchez porque “lo traía muy cortito”.

Cristian Castro -de 49 años de edad- tiene una gira junto a Yuri y sus primer concierto contó con la presencia de su entonces novia, Mariela Sánchez, de 42 años de edad.

Pero el amor duró un mes y Mariela Sánchez se fue abruptamente de México, además terminó su relación con Cristian Castro.

Cristian Castro terminó su relación con Mariela Sánchez y algunas personas se alegraron de esta decisión, como fue el caso de Yuri.

Ambos cantante seguirán dando conciertos juntos y Yuri fue cuestionada sobre que pensaba de la reciente ruptura de Cristian Castro.

Yuri bromeó al asegurar que ahora que vea a Cristian Castro, le va preguntar qué pasó con Mariela Sánchez y cómo fue que ahora es novio de Ingrid Wagner.

Incluso, Yuri comparó la desenfrenada vida de amores de Cristian Castro, con su alocada forma de ser en su juventud.

“Esperemos que esta chica no me lo, porque parece, no me consta que lo traía como que muy cortito: ¿A dónde vas? No saludes y no cantes Osito Panda”

Yuri