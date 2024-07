Desde hace algunos días se dice que Gerard Piqué, la ex pareja de Shakira, está buscando nueva conquista; incluso que ha puesto sus ojos en Marie Claire Harp.

Según algunos medios, Gerard Piqué -de 37 años de edad- vio a Marie Claire Harp -de 31 años de edad- en un evento deportivo, donde quedó impresionado por su belleza.

Desde aquel momento se prometió que tendría una relación con la modelo, pero ¿el futbolista tiene posibilidades?

Marie Claire Harp niega que Gerard Piqué esté detrás de ella; pues hasta donde sabe, el ex de Shakira está muy feliz con su actual novia Clara Chía, de 25 años de edad.

Así como desconoce cómo surgió el rumor, ya que Marie Claire Harp no es amiga de Gerard Piqué y tampoco de Shakira, de 47 años de edad.

La modelo recuerda haber visto al futbolista en un evento deportivo, pero eso pasó hace muchos años.

En aquel momento no intercambiaron palabras y ni siquiera se estrecharon las manos; es decir, son desconocidos.

“No sé, me enteré por algunas amistades, pero cero que ver. Jamás lo he visto en persona, bueno si, en un evento hace tiempo, pero jamás nos hemos estrechado la mano, no sé de donde salió ese comentario, pero nada que ver”

Marie Claire Harp