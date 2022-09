Marie Claire Harp, la novia desde hace un año de José Manuel Figueroa, asegura que el cantante ya “sentó cabeza”, luego de que por años tuvo fama de mujeriego.

La conductora de 29 años de edad, reveló su romance con José Manuel Figueroa, en medio de que él enfrentara una denuncia de agresión hacia su expareja Farina Chaparro.

Y aunque en otras ocasiones -frente a la prensa- ha tenido arranques de celos, cuando se le recuerdan exnovias a José Manuel Figueroa, esta vez ella misma lo reconoció y hasta lo pudo haber demostrado.

Marie Claire Harp, la actual novia del cantante José Manuel Figueroa de 47 años de edad, se reveló ante las cámaras de Edén Dorantes como “muy celosa”.

La venezolana no tuvo ningún problema en reconocer que es celosa con José Manuel Figueroa, aunque asegura que actualmente él “ya sentó cabeza”.

Sin embargo, las palabras de Marie Claire Harp no solo quedaron en eso, pues cuando se le argumentó este hecho, lo primero que hizo fue ella interrogar a la prensa.

“¿Por qué? Tú sabes algo o qué”, se mostró la conductora entre broma y realidad, sobre los frecuentes cuestionamientos de celos hacia José Manuel Figueroa.

Pero posteriormente, aseguró “me he relajado mucho”, aunque reconoció que en un principio, “me hacía muchas preguntas y buscaba, como toda mujer celosa”.

“Él me ha demostrado muchas cosas buenas y me ha dado la confianza para no desconfiar”.

Marie Claire Harp, conductora.