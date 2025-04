¿As bajo la manga? La actriz Maribel Guardia de 65 años de edad, aclaró que no la tiene bloqueada de WhatsApp ni de ninguna red social a Imelda Garza-Tuñón, como la joven lo declaró.

Luego de que Imelda Garza-Tuñón de 33 años de edad, mostró los mensajes que Maribel Guardia le mandó para deslindarse de hablarla amenazado.

La actriz de Costa Rica hizo lo propio evidenciando que Imelda Garza-Tuñón no mostró toda la conversación, sobre todo lo que le escribió aquel día por WhatsApp.

Ante ello, Imelda Garza-Tuñón incluso dijo que Maribel Guardia la tenía bloqueada luego de que le pidió dejarla en paz y a José Julián también. Sin embargo, la verdad ha salido a la luz.

La actriz Maribel Guardia negó las acusaciones de Imelda Garza-Tuñón, pues la joven actriz aseguró que su exsuegra la había bloqueado de WhatsApp.

Sin embargo, más allá de que deseara cortar toda comunicación con Imelda Garza-Tuñón, Maribel Guardia dijo a los micrófonos del reportero Alan Saldaña, que no es así.

Según lo dicho por Maribel Guardia, no tiene bloqueada a Imelda Garza-Tuñón ni del WhatsApp “ni de ninguna de las redes sociales”, por lo mismo que quiere mantener abierta la conversación “para ella”.

La actriz Maribel Guardia no solo negó haber bloqueado a Imelda Garza-Tuñón como ella dijo, sino que ha puesto toda su fe en su nieto, José Julián, si le niegan la convivencia.

Y es que dejó claro que confía en la clase de persona qué es, además de que Maribel Guardia convivió con su nieto desde que este nació.

“Es un niño con el que he vivido desde que nació, ya va a cumplir ocho años y lo he tenido cerca de mí (...) Él me conoce”.

Maribel Guardia, actriz.