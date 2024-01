Maribel Guardia no quiere saber nada de la mamá de Imelda Garza Tuñón y esto le manda a decir.

En noviembre de 2023, Maribel Guardia tuvo una desagradable pelea con Imelda Tuñón Jáuregui, mamá de su nuera Imelda Garza Tuñón.

Incluso la consuegra de Maribel Guardia, de 64 años de edad, aseguró que la actriz se estaba divorciando.

Tras casi dos meses del pleito con Imelda Tuñón Jáuregui, Maribel Guardia prefiere mantenerse al margen del tema.

Imelda Garza Tuñón contó que ella ya tuvo contacto con su mamá y le pidió una disculpa, pero todo indica que no ha hablado con Maribel Guardia.

Durante un encuentro con medios, Maribel Guardia fue cuestionada sobre su consuegra y ella evadió la pregunta.

Maribel Guardia prefirió hablar de la excelente amistad que tiene con la abuela de Imelda Garza Tuñón.

La actriz presumió que en diciembre convivió con la abuelita de su nuera y se negó a hablar de Imelda Tuñón Jáuregui.

Pero sí le envió un mensaje: “Le deseo lo mejor a ella, amo a la abuelita de Imelda”.

A 9 meses de la muerte de Julián Figueroa y Maribel Guardia sigue viviendo una profunda tristeza por su partida.

Maribel Guardia ya está considerando que las cenizas de su hijo reposen en una capilla cerca de su casa y este sería un gran paso.

La actriz sigue lidiando con la ausencia de su hijo y ya tiene planes para el primer aniversario luctuosa de Julián Figueroa.

Será en esa fecha que Maribel Guardia verá la posibilidad de separarse de las cenizas de Julián Figueroa, pero aún no está segura.

Maribel Guardia reveló que aún no ha podido entrar al cuarto que era de Julián Figueroa, por lo que sigue viviendo poco a poco su duelo.

“Creo que tal vez cuando cumpla un año sí le haré una misa, las mismas que hice las hice en la casa, y voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas. Me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz, pero ya veré, creo que es un proceso, todavía no puedo entrar a su cuarto, por ejemplo”

Maribel Guardia