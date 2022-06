Maribel Guardia arremete contra Bad Bunny por hablar del sexo de una manera tan vulgar. La cantante de 63 años de edad considera que hay mejores maneras de expresarse en las canciones.

A pesar del éxito que tiene Bad Bunny de 28 años de edad, muchas personas han cuestionado las letras de sus canciones. Tal fue el caso de Maribel Guardia que confesó que no le gusta la música del famoso.

Maribel Guardia destacó que no le parece correcto que niños bailen y canten este tipo de canciones pues no tienen un gran mensaje.

Bad Bunny se ha convertido en uno de los cantantes más populares a nivel mundial. Sin embargo también ha sido sumamente criticado por la letra de sus canciones, tal fue el caso de León Larregui.

El trabajo de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, ha sido cuestionado por algunas personas que consideran que el mensaje que da a las nuevas generaciones no es el más apropiado.

Tal es el caso de Maribel Guardia que señaló que pese a que es el número uno del mundo, a ella no le encanta su música porque es muy vulgar.

Maribel Guardia confesó que aunque no conoce toda si música, algunas canciones que ha escuchado son muy burdas.

En entrevista presentada por el programa Hoy, Maribel Guardia destacó que Bad Bunny siempre utiliza a la mujer en sus canciones de manera muy sexual.

“Yo no conozco toda su música, pero si conozco algunas que son muy burdas que hablan siempre utilizando a la mujer de manera sexual. No me gusta”

Maribel Guardia recordó que hay maneras en las que se puede hablar de sexo sin ser vulgar, pues destacó que se puede usar el lenguaje de otra manera.

En su conversación, Maribel Guardia puntualizó que el problema no es el tema de sus canciones sino la manera en la que los dice.

Maribel Guardia señaló que aunque sabe que a Bad Bunny le vale lo que ella pueda opinar sobre las letras de sus canciones, ella las considera burdas y corrientes.

Durante su platica Maribel Guardia recalcó que a ella Bad Bunny no le gusta y más le molesta ver a niñas pequeñas bailando y cantando ese tipo de canciones.

Aunque esta segura que su nieto escuchará las canciones de Bad Bunny, puntualizó que ella jamás se las pondría porque no le parece correcto que un niño las escuche.

“Me gusta, pero es que yo luego veo a niñas de cinco años bailando una canción que dice unas vulgaridades que no me gusta. No me parece correcto ni que lo tengan que estar oyendo ni que vean el sexo de una manera tan procaz y vulgar”

