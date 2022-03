María José revela por qué no se ha comunicado con Belinda tras su ruptura con Christian Nodal. La cantante fue testigo de cómo surgió el romance entre los cantantes mientras participaban en ‘La Voz México’.

En entrevista con varios medios María José destacó que le encantaría realizar un dueto con Belinda, aunque reconoce que podría ser complicado realizarlo ya que la actriz tiene muchos proyectos en puerta.

Tras mostrar su apoyo a Sasha Sokol, María José destacó que a ella le fue increíble Luis de Llano, quien fue parte importante en su trayectoria artística.

A casi un mes de que Christian Nodal anunció el fin de su relación con Belinda, María José fue cuestionada sobre si ya se había puesto en contacto con la actriz.

María José y Belinda se habían mostrado muy cercanas tras su participación en ‘La Voz México’ e incluso la cantante fue testigo de cómo surgió su relación con Christian Nodal.

Ante los cuestionamientos de la prensa, María José destacó que no se ha comunicado con Belinda ya que prefiere darle su espacio ya que se encuentra muy abrumada.

“No he hablado con ella, precisamente porque creo que necesita su espacio, la chica está abrumada y aparte tiene proyectos importantísimos que vienen ahorita”

María José confesó que le encantaría hacer un dueto con Belinda, pero sabe que por el momento no se va a poder hacer ya que cuenta con muchos compromisos profesionales.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, María José fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo Sasha Sokol en torno a su relación con Luis de Llano.

De manera contundente María José destacó que prefería no opinar sobre casos que se encuentran ajenos a ella. Sin embargo se mostró agradecida de que las personas puedan alzar su voz.

“Yo prefiero no opinar nada de cosas ajenas, yo sé que lo hizo público y me encanta que todas las mujeres podamos alzar la voz, yo todo mi respeto y admiración para las mujeres y para mi compañera”

María José puntualizó que ella quiere mucho a Luis de Llano, pero no mete las manos a fuego por nadie ya que desconoce la relación que pudieron tener.

“Pues yo también quiero mucho a Luis de Llano, yo no meto las manos al fuego por absolutamente nadie”

Ante los constantes cuestionamientos María José destacó que a ella le fue muy bien con Luis de Llano, pero Sasha Sokol tiene su apoyo incondicional.

“No voy a hablar de un tema que no me compete, es un tema muy difícil y es mejor que las partes hablen lo suyo, a mí me fue increíble, para mi Luis es un señor que queremos muchísimo y que respetamos mucho y a Sasha le doy absolutamente todo mi apoyo y amor incondicional”

