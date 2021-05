Marco Antonio Regil llora al anunciar la muerte de su perro ‘Bernie’

Durante los últimos años, Marco Antonio Regil y su perro ‘Bernie’ han sido inseparables, tanto que es raro cuando el conductor aparece solo en sus transmisiones por redes.

Esto ocurrió hace unos meses. Marco Antonio Regil contó que ‘Bernie’ tuvo que ser sometido a una operación que, junto con una afección cardiaca, lo dejó muy debil.

Ahora, cuando el perro comenzaba a retomar su vida normal, Marco Antonio Regil sorprendió anunciando con lágrimas en los ojos que murió mientras daba un paseo.

Con una cara llena de tristeza y el cadáver a sus pies, el conductor de ‘Minuto para ganar’ anunció la mala noticia durante una transmisión en directo por Instagram:

“Amigos, ¿cómo están? Acaba de pasar algo que... no esperaba que iba a pasar hoy. ‘Bernie’ se acaba de morir..., probablemente fue un ataque al corazón”

Con la voz entrecortada, Marco Antonio Regil comentó que un amigo sacó a caminar a ‘Bernie’ en el parque, con la instrucción de no dejarlo agitarse mucho.

Minutos después, señaló el conductor, su amigo le llamó pidiéndole que los alcanzara porque su perro había muerto repentinamente mientras daba su paseo.

Marco dijo que quiso compartir con sus seguidores la noticia en el momento, porque han estado pendientes de su perro desde el día que lo encontró en la calle y lo adoptó.

Regil dijo que se él y su amigo se encontraban con el cadáver del perro, esperando a contactar a un servicio para que el cuerpo sea cremado.

Enseguida, Marco le dedicó un mensaje de despedida a ‘Bernie’ agradeciéndole su compañía en los momentos alegres y también en los más tristes.

“Agradezco haberlo encontrado, que me ayudó, estuvo conmigo cuando mi mamá falleció, fue un angelito que vino a ayudarme... me ayudó a salir de una depresión muy fuerte, me enseñó muchas cosas”

Marco Antonio Regil