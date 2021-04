Marco Antonio Regil revela cómo libró el cáncer de esófago

El conductor Marco Antonio Regil comía tan mal que estuvo a punto de padecer cáncer de estómago cuando tenía 27 años de edad.

El conductor y presentador de televisión Marco Antonio Regil está por emprender un nuevo proyecto que no tiene que ver con la televisión. Verás, este 2021 lanza una aplicación que ayudará a los usuarios a comer mejor, inspiración que surgió de un momento muy difícil en su vida.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, Marco Antonio Regil reveló que estuvo a punto de sufrir cáncer de esófago, por lo que hoy lleva una alimentación sana y por ello desea motivar a gente para modificar su estilo de vida, razón por la que creó una app .

La aplicación se llama '80-20 plans’ y ayudará al usuario, paso a paso y de poquito en poquito, a modificar su calidad de vida con conocimiento y respaldo científico, así como los educará en el tema. La idea nació luego de que Marco Antonio, en 1997, en medio de la fama por su conducción en “Atínale al precio”, tuviera complicaciones de salud.

“Estaba yo con gastritis, esofagitis y colitis nivel 3, lo que seguía era la ulcera, un cáncer en el esófago. Mi gastroenterólogo me dijo que cambiara mi forma de comer, me operó de hemorroides, me operó el cuello del estomago para retener el reflujo, me llenó de antiácidos, no podía tomar café ni nada picante, era horrible” Marco Antonio Regil. Conductor y presentador de televisión

Marco Antonio Regil comía tan mal que su organismo era similar al de un hombre de 60 años

Tras recordar lo mal que comía, el conductor del extinto programa de concursos "Atínale al precio” recuerda que lo tuvieron que operar de emergencia para detener el reflujo y así evitar el cáncer de esófago: “Me abrieron y me voltearon el cuello del estómago como manguera para que se cerrará y dije: ‘ya la hice’, pero ese fue un error. Tenía 27 años y el doctor me dijo que parecía de 60”.

Desde entonces, Regil hace todo lo posible por mantener una dieta balanceada, le bastó escuchar la palabra cáncer para no abusar de los tacos, de los tamales y de la comida frita. Reconoce que renunció la dieta 'T'.