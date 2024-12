¿Manelyk González y Karime Pindter podrían trabajar juntas? Una abre la puerta a un posible reencuentro, ya que son mujeres exitosas.

En Acapulco Shore, Manelyk González -de 35 años de edad- y Karime Pindter mostraron tener una gran relación de amistad e incluso se convirtieron en comadres.

Sin embargo, Manelyk González y Karime Pindter -de 31 años de edad- tuvieron algunas diferencias que las han mantenido separadas.

Pero, tal parece que Manelyk González y Karime Pindter podrían dejar los problemas en el pasado para trabajar juntas.

¿Será que Manelyk González y Karime Pindter retomarían su amistad? Una de ellas no cierra las puertas a tener un reencuentro.

Desde hace varios años, Manelyk González y Karime Pindter se mantienen distanciadas, pese a que mostraron tener una gran amistad en Acapulco Shore.

Tras años separadas, Manelyk González y Karime Pindter podrían reencontrarse e incluso trabajar juntas, así lo dio a conocer una de ellas.

Se trata nada más y nada menos que de Manelyk González, quien en entrevista para el programa Hoy habló sobre su relación con Karime Pindter.

Manelyk González aseguró que no siente odio a Karime Pindter, ya que vivieron grandes momentos juntas.

Durante su conversación con el programa Hoy, Manelyk González recordó que empezó su carrera junto a Karime Pindter.

Incluso, destacó que ambas se ayudaron para ser las mujeres que son actualmente y si no hubieran vivido lo que les pasó, no tendrían el éxito que tienen hoy en día.

“Si yo no hubiera empezado con ella, yo no sería la mujer que soy y ella no sería quién es si no hubiera sido por mí”

Manelyk González