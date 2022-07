A través de un video, Manelyk González aclara polémica desata con los MTV Miaw, premiación que reconoce a lo mejor de la música, redes sociales y entretenimiento de la Generación Centennial.

Tras asegurar que la premiación se convirtió en un “circo”, Manelyk González recibió un montón de mensajes donde la criticaban y la tachaban de malagradecida.

Manelyk González critica a los MTV Miaw 2022 (@manelyk_oficial / Instagram)

Esto porque Manelyk González resultó en la categoría “Realiza del reality”, algo que desconocía y es que aunque los organizadores de los MTV Miaw la pusieron al tanto, a ella se le olvidó.

La influencer se concentró en su viaje a Turquía y su llegada a Mykonos, que olvidó que le habían pedido un video agradeciendo su reconocimiento.

“La verdad, a mí, se me fue la onda, entre viajes, que estaba en Turquía, el viaje fue largo, y el aeropuerto, me salió fiesta y teníamos evento, y bueno mil cosas”, explica y asegura que cuando se acordó ya era tarde.

Debido a que vio que alguien más ganó el titulo, se sintió confundida por lo que se puso en contacto con los organizadores quiénes le aclararon que sí había ganado.

Manelyk González (@manelyk_oficial / Instagram)

Manelyk González responde a sus detractores

Tras escribir su duro comentario contra los MTV Miaw, Manelyk González se enteró que algunas personas que sí asistieron a la premiación se burlaron de ella y hasta le robaron las frases.

“Para empezar: ‘Las perras con las perras’ es mi frase, hay que ser más originales”, dijo y advirtió que en sus redes sociales ella puede expresar su opinión y por tanto habrá quien esté de acuerdo y quien no.

Y por tanto no se retracta de lo dicho ya que ella vio a muchas personas que no conocía y tampoco le interesa conocer, por lo que no toma muy en serio sus comentarios pero tampoco le permiten que la llamen malagradecida.

Sobre todo porque no olvida que salió de Acapulco Shore, pero esto no significa que estará en la temporada mil del programa ya que sabe hacer otras cosas.

Por lo que una vez que deja claro que no tiene problemas con MTV y mucho menos con los premios MTV Miaw, agradece a sus fans su apoyo.