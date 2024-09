Camila Fernández fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de box entre Saúl “Canelo” Álvarez y Édgar Berlanga, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, el nombre de Camila Fernández -de 26 años de edad- se viralizó en las redes sociales luego de que se equivocó al interpretar el Himno Nacional Mexicano.

Y es que Camila Fernández cantó “Profanar con su plata tu tierra” en lugar de “Profanar con su planta tu suelo”.

Tras convertirse en tendencia, Camila Fernández compartió un mensaje en sus redes sociales donde dejó ver que la habían traicionado los nervios.

Luego de las críticas que ha recibido, la mamá de Camila Fernández salió en su defensa y aseguró que el Himno Nacional Mexicano “no tiene una letra fácil”.

Canelo vs Berlanga: La tremenda multa que se llevaría Camila Fernández por equivocarse en el Himno Nacional Mexicano

En entrevista para el programa Ventaneando, América Guinart resaltó lo importante que fue para Camila Fernández cantar en la pelea del Canelo, pues fue un gran reflector.

América Guinart señaló que le recomendó a su hija quedarse con lo bueno que había vivido ese día.

En su conversación, América Guinart aseguro que Camila Fernández se encuentra bien y en realidad no se dio cuenta de su error.

América Guinart aseguró que el Himno Nacional Mexicano “no tiene una letra fácil” y los nervios hacen que las personas se equivoquen.

“El Himno Nacional no tiene una letra fácil, ahora párate frente a tanta gente con los nervios. Con el momento, ahí en vivo, la verdad es que ni la primera ni la última”

Hermano de Camila Fernández también habló sobre el error que habría cometido al entonar el Himno Nacional Mexicano.

Alex Fernández reconoció que entonar el Himno Nacional Mexicano es una gran responsabilidad para los artistas.

“Pues sí, está cañón. La verdad es que es algo que siempre es una gran responsabilidad del himno. Yo, de hecho, Camila casi no entra a la familia. Nadie comenta lo que va a hacer y así casi siempre todo el mundo anda en su rollo”

En su conversación con Ventaneando, Alex Fernández señaló que es difícil porque siempre las personas están al pendiente de cómo lo haces, pero si lo haces perfecto en realidad no pasa nada.

“Pero mi mamá me llegó a comentar que iba a cantar Camila el himno y yo nada más dije, ‘ay Dios, pues que Dios la bendiga’, porque la verdad es que es muy difícil, porque muchas veces pasa que cuando lo cantas perfecto no pasa mucho, pues no pasa medio un poco desapercibido, pero en donde digas una cosita mal o algo, pues es lo que pasa, ¿no? Pero pues así es esto”

Alex Fernández