¿Maite Perroni y Andrés Tovar se convertirán en padres? La actriz responde a la revista TV Notas y a todas las personas que lo están celebrando y a las que no también.

Luego de que el medio publicará una nota en la que asegura que Maite Perroni tiene tres meses de embarazo, el cual está ocultando para evitar habladurías, la actriz toma cartas en el asunto.

A través de su publirrelacionista, Maite Perroni se puso en contacto con la revista Quien para dejar claro que es mentira, no está embarazada.

“Es totalmente falso”, declaró el publirrelacionista de la RBD, cantante que en el pasado aseguró que le gustaría seguirle los pasos a Dulce María y Anahí, quienes ya formaron su propia familia.

“Sí (me encantaría tener hijos). Me gustaría dos de un jalón y ya. Me encantaría tener gemelos, cuates o mellizos, dos de un jalón y ya”, declaró en el pasado en entrevista con Andrea Legarreta para Hoy.

Maite Perroni (@maiteperroni / Instagram)

Maite Perroni no tiene planes de embarazarse

Asimismo, Maite Perroni dejó claro que por el momento no está considerando embarazarse ya que tiene varios proyectos en puerta.

Maite Perroni está concentrada en el proyecto “Triada” que tiene con Netflix, así como se encuentra en espera de sus dos películas: “Sin ti no puedo” y “La octava cláusula”.

Rumores de embarazo y boda alrededor de Maite Perroni y Andrés Tovar

No es la primera vez que se rumora que Maite Perroni está embarazada, hace unos meses se dijo que la actriz y cantante ya se había comprometido con el productor Andrés Tovar.

Incluso, se dijo que la pareja ya había vendido la exclusiva a una revista por lo que negarían todo a la prensa hasta estar lista la portada y la edición dedicada a su relación.

No obstante, hasta el momento ni Maite Perroni ni Andrés Tovar han confirmado estar comprometidos y en planes de boda, por lo que el tiempo destapará la verdad.

Cabe recordar que la pareja hizo publica su relación en octubre de 2021, a pocos meses de que Andrés Tomar se separara de Claudia Martín.