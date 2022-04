Madre de Christian Nodal le agradece al cantante su apoyo en momentos difíciles

A través de sus historias de Instagram, Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, le agradece al cantante, y a toda la familia, su apoyo en momentos difíciles.

“No importa que tan ocupo estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en las buenas y en las malas u cuando más te necesitamos”, reconoce Cristy Nodal a Christian Nodal en la red social.

Así como publica una foto de ambos durmiendo plácidamente en la cama, la cual fue tomada en medio de un batalla de salud que Cristy Nodal sostiene desde hace tres años.

Christian Nodal junto a su madre Cristy Nodal (@cristy_nodal / Instagram)

Una larga lucha que no ha perdido gracias al amor y al apoyo de su familia: “hoy sí reconozco que mis fuerzas no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes”.

Palabras dedicadas a su familia conformada por sus hijos: Amely, Alonso y Christian Nodal, así como por su esposo Jaime González.

Y sin dar grandes detalles, asegura que pronto dará por terminada esa batalla y que su salud mejorará. “Seré más fuerte que nunca. Dios en grande. Los amo. Gracias por tanto”.

Christian Nodal junto a su madre Cristy Nodal (@cristy_nodal / Instagram)

¿De qué está enferma la madre de Christian Nodal?

En julio del año pasado, Cristy Nodal acaparó titulares pues se dio a conocer que había sido hospitalizada de emergencia.

En aquel momento, a la madre de Christian Nodal se le internó en el Hospital Real San José Valle Real en Zapopan, Jalisco, donde fue sometida a una operación de vesícula.

Aquella no me fue la primera vez que se habló de la salud de Cristy Nodal, tiempo atrás se rumoró que ésta había sido diagnosticada de cáncer. Supuesto que tomó fuerza cuando apareció con el cabello muy corto.

Cristy Nodal (@cristy_nodal)

Sin embargo, hasta el momento, ni Cristy Nodal ni su familia han abordado este tema, por lo que el rumor continúa vigente sobre todo por el tierno mensaje que le acaba de publicar a toda su familia.

En SDPnoticias deseamos que la salud de Cristy Nodal mejore.