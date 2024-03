Lupita Jones no quiere hablar de la demanda de Nanda Rocha contra su hijo Simón Charaf Jones por violencia y mejor se lava las manos sobre el tema.

A inicios del 2024, Nanda Rocha denunció a Simón Charaf Jones -de 27 años de edad- por violencia e intimidación.

Nanda Rocha es ex esposa de Simón Charaf Medina -quien murió en marzo de 2023- padre de Simón Charaf Jones.

Nanda Rocha acusa a Simón Charaf Jones de intimidarla y amenazar a su hijo de 9 años tras exigir el pago de la pensión alimenticia del menor.

Supuestamente, Simón Charaf Jones no está de acuerdo con que su medio hermano reciba dinero y amenazó a Nanda Rocha para que deje de exigir pensión alimenticia.

La situación se convirtió en un caso legal, pues Nanda Rocha demandó a Simón Charaf.

Durante un encuentro con medios, Lupita Jones -de 56 años de edad- no quiso hablar de la demanda que enfrenta su hijo Simón Charaf Jones.

“Con todo el amor, con toda la confianza, yo sé el hijo que crié. Ese es un tema que mi hijo está viendo con la familia de su papá. Me ha pedido expresamente que yo no me involucre, entonces voy a respetar lo que él quiera”

Lupita Jones