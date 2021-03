En su visita a Cancún, AMLO prometió que no faltarían vacunas contra el Covid-19 para Quintana Roo.

Luego de que expresara su molestia en redes sociales por no recibir el inmunizante contra el Covid-19 tras hacer una larga espera, la cantante Lupita D'Alessio aclaró que sí hay vacunas en Cancún, pero hay desorganización.

“Hay mucha desorganización y también es responsable el gobierno, aunque muchos digan que no. El gobierno es responsable de todo" Lupita D'Alessio

Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su visita a Cancún para dar el “banderazo inicial” a las obras de construcción del Tramo 5 del Tren Maya, prometiera que no faltarán vacunas contra el Covid-19 para Quintana Roo.

“Puedo decirle a la gente de Quintana Roo que no van a faltar las vacunas, ya la semana próxima vienen 10 mil vacunas. Entonces vamos a garantizar que no falten las vacunas en Quintana Roo”, afirmó López Obrador el 5 de marzo del 2021.

Es inhumano hacer esperar a adultos mayores: Lupita D’Alessio

En su nuevo video compartido en redes sociales, Lupita D’Alessio señala que no hay justificación para hacer esperar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores bajo el Sol.

“Eso no está padre. Eso es inhumano” Lupita D'Alessio

Sin embargo, Lupita D’Alessio confirma que sí hay vacunas en Quintana Roo y “desde el domingo las están poniendo”. No obstante, la cantante dice que no hay que justificar los errores del gobierno de México.

AMLO prometió vacunas a todos: Lupita D’Alessio

La cantante Lupita D’Alessio expresó su enojo a través de un video compartido en Instagram —que eliminó minutos después—, donde señaló que se formó para recibir la vacuna, pero finalmente la regresaron a su casa, pues se acabaron las dosis.

"Hicimos la fila muchos adultos mayores y muchos más mayores que yo y nos regresaron porque se acabaron las vacunas", se quejó.

La cantante aseguró que AMLO prometió vacunar a todos los adultos para finales de marzo. No obstante, el 15 de marzo el presidente compartió en una publicación su compromiso de vacunar a toda la población de México mayor a 60 años a más tardar en mes y medio, es decir, a finales de abril.

Reunión de salud dedicada al Plan Nacional de Vacunación. Se cumplirá el compromiso de tener vacunados, a más tardar en mes y medio —por lo menos con una primera dosis—, a todos los adultos mayores de 60 años del país. pic.twitter.com/Im1BGoS4gU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 16, 2021

Lupita D'Alessio indicó que continuará resguardándose en casa para evitar contagiarse de Covid-19 y espera que la próxima semana ya se pueda aplicar la primera dosis de la vacuna.