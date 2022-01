El cantante estadounidense Lupillo Rivera, reaccionó a una imagen sensual de su sobrina Chiquis Rivera: “Ponte ropa”, comentó en redes sociales.

Fue este miércoles cuando, Chiquis Rivera publicó una fotografía con medias de red y un vestido blanco escotado, que dejó poco a la imaginación.

Chiquis Rivera posó entre las sábanas blancas de una cama , mostrando las piernas y parte de su glúteo.

Para la fotografía, Chiquis Rivera utilizó un maquillaje sencillo en tono nude.

Chiquis Rivera (Instagram/@chiquis)

La hija de Jenni Rivera, añadió en la descripción de la publicación, una polémica leyenda.

“Quiero amanecer con alguien que en la lucha de regirme, me seduzca”, expuso Chiquis Rivera al pie de la foto.

Lupillo Rivera reacciona a polémica publicación de Chiquis Rivera

Lupillo Rivera comentó la más reciente publicación en Instagram de Chiquis Rivera, en la que posa sensual sobre una cama.

Aunque muchos de sus seguidores elogiaron entre comentarios a la cantante, la respuesta que más llamó la atención, fue la de su tío.

“Chiquis, ¿What are you doing? (¿Qué estás haciendo?) Ponte ropa”, escribió Lupillo Rivera en respuesta de la imagen de Chiquis Rivera.

Comentario (Instagram/@chiquis)

Chiquis Rivera respondió con un emoji de changuito tapándose los ojos, en señal de vergüenza.

Los fans de Chiquis Rivera, respondieron al comentario de Lupillo Rivera y lo calificaron como “tóxico”.

“Déjala, tío. No sea tóxico”, “Tío celoso”, “Tóxico”, “Ay, Lupillo, déjala ser, ella está bien, sí trae ropa”, “No sea tóxico, tío, mira qué guapa”, escribieron.

Por su parte, muchos de sus seguidores reconocieron la belleza de Chiquis Rivera entre los comentarios de la publicación en Instagram.

“La más guapa”, “Eres fuego”, “Hermosa”, “Lindura”, “Enamorada de ti estoy”, “Me encanta”, comentaron algunos de sus fanáticos.

Asimismo, amigos y compañeros del gremio de Chiquis Rivera, reconocieron la belleza de la intérprete, entre las respuestas de la publicación.

La Bronca, Helen Ochoa y Carolina Ross, fueron algunas de las figuras en de la industria del entretenimiento, que se hicieron presentes en los comentarios.

Mientras tanto, Chiquis Rivera continúa trabajando y compartiendo su día a día a través de su cuenta en Instagram, donde cuenta con 5 millones de seguidores.