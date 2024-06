Luis Enrique Guzmán no aprende y lo vuelven a grabar hablando mal de su “hermana favorita”, Alejandra Guzmán, en nuevos audios filtrados.

En múltiples ocasiones se han filtrado audios de la familia Pinal, hablando mal unos de otros.

En esta ocasión, fue Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- quien habló pestes de sus hermanas y hasta Pati Chapoy terminó involucrada.

El canal de YouTube, Kadri Paparazzi, compartió un audio donde Luis Enrique Guzmán despotricó contra sus hermanas y aseguró que lo envidian.

Según Luis Enrique Guzmán, él es el hijo favorito por ser el menor y eso les molesta a Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- y Sylvia Pasquel.

“Sale a decir que soy un acorazado (Sylvia Pasquel) que me quiero quedar que todo (…) y es que como sigo siendo el más chico, el consentido, pues mis hermanas siempre me han tirado, siempre desde que tengo uso de razón”

Luis Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán han mantenido una relación muy cercana, pero ni su hermandad evitó que el hijo de Silvia Pinal echara pestes de su hermana favorita.

“Alejandra también, te reirás pero es cierto, hay películas en las que la pinche Alejandra me quiere tirar de la cuna, no, no, no”

Luis Enrique Guzmán