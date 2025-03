Antonio Pérez Garibay anda haciendo su luchita, pues tras decir que ha salido “muchas veces” con Lucía Méndez es la actriz quien aclaró qué tan cercanos son y si ya son novios.

Se sabe que el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay de 65 años de edad, es más cercano a la farándula de lo que muchos podrían creer, pero ¿ya hasta ligó a Lucía Méndez?

Más allá de que hablara de los hijos de Luis Miguel -como suele hacer-, el padre de Checo Pérez externó su sentir hacia Lucía Méndez de 70 años de edad, compartiendo que han salido varias veces.

Pero ¿qué tan real es esto? Tras la balconeada de Antonio Pérez Garibay, Lucía Méndez responde y confiesa lo que se trae con el papá del reconocido piloto.

El papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, mostró un gran interés por la actriz Lucía Méndez, contando que la ha visto “muchas veces” y no puede negar su belleza.

En una entrevista mostrada en VivaLavi, el empresario además de decir que Lucía Méndez es “hermosa”, explicó sentirse encantado con la mujer que es.

“Que hermosa mujer, aparte me encanta la verdad, es una mujer muy brillante, exitosa, triunfadora”.

Por otra parte, Antonio Pérez Garibay señaló que personalmente les va “mucho muy bien”, aunque sí subrayó que solo son amigos.

Los ánimos se encendieron en el papá de Checo Pérez cuando dijo “vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo”, lo que enseguida hizo creer que estaba intentando un romance con Lucía Méndez.

Luego de que el papá de Checo Pérez compartiera lo encantado que está de Lucía Méndez tras haber salido con ella “muchas veces”, la actriz rompió el silencio y exhibe que apenas se conocen.

A través de una entrevista con Siéntese Quien Pueda, la actriz se rió de las declaraciones de Antonio Pérez Garibay, asumiendo que lo que el empresario busca es “publicidad”.

Y es que Lucía Méndez fue clara al decir que solo ha visto dos veces a Antonio Pérez Garibay y nada de una cita, sino en eventos donde son cordiales y se saludan.

“Lo he visto dos veces en mi vida y no entiendo, es muy chistoso lo que está haciendo yo creo que le gusta la publicidad porque yo no lo conozco bien”.

Lucía Méndez