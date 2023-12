Lucero de 54 años de edad, revela que se siente mejor soltera y ya no se ve con Michel Kuri, pese a que dejo abierta la posibilidad de regresar con el empresario.

A través de una entrevista para “Despierta América” Lucero comentó que por el momento está mejor soltera tras los rumores de reconciliación con Michel Kuri de 65 años de edad.

Pues destaco que no sabe que le depare el destino, pero disfruta de su nueva etapa de vida pese a que la siguen relacionando sentimentalmente con otros artistas.

Lucero y el empresario Michel Kuri sorprendieron a en julio de este año al confirmar que su historia de amor de más de una década había llegado a su fin.

Tras la ruptura de Lucero y Michel Kuri miles de usuarios han querido volver a verlos juntos, pero la cantante desmintió que volvieran.

En una entrevista con el programa “Despierta América”, Lucero desmintió las especulaciones sobre una posible reconciliación con el empresario.

“No, yo estoy ahora bien así, soltera, estoy a gusto, no sé qué nos depara el destino. Lo que yo no entiendo es que con cada persona que saludo me inventan un romance”