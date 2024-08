Shanik Berman debutará como DJ tras salir de La Casa de los Famosos México 2024 ¿Los chismes ya no dejan? Aquí se va presentar.

La segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2024 fue Shanik Berman, de 65 años de edad.

Tras su paso por el reality y sus disculpas con todo el mundo por sus chismes, Shanik Berman tendrá un nuevo trabajo como DJ.

Los chismes no son la única especialidad de Shanik Berman, pues ahora tendrá una nueva actividad.

Shanik Berman va debutar como DJ en un antro de Zona Rosa y prometen que el evento será espectacular.

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales se comenzaron a burlar del nuevo trabajo de Shanik Berman.

“Mejor nadota”, “¿Qué ella no era periodista de espectáculos?” Y “Padrísimo, yo voy” fueron algunos de los comentarios.

Los fans de Shanik Berman también le mostraron su apoyo y aseguraron que acudirían a ver el debut como DJ de la conductora.

La Casa de los Famosos México 2024 duró poco para Shanik Berman, quien asegura que estuvo encantada con el proyecto.

En una entrevista con Mara Patricia Castaneda, Shanik Berman reveló que ella estaba dispuesta a pagar para entrar al reality.

“Me invitaron, me dijeron: ‘¿Quieres estar en La Casa de los Famosos? Y dije: ‘Claro, cuánto hay que pagar’ y me dijeron no es gratis”

Shanik Berman