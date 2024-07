¿Lolita Ayala cansada de que le pregunten sobre su estado de salud? Pide a los reporteros que la “dejen en paz”.

El nombre de Lolita Ayala -de 73 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que fue captada en silla de ruedas y con oxígeno en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Luego de que se viralizaron las imágenes de Lolita Ayala, usuarios mostraron su preocupación por el estado de salud de la periodista.

Sin embargo, Lolita Ayala se mostró desesperada de que los reporteros insistan en cuestionarle sobre su salud, pues mostró que es un tema del que no le gusta hablar.

Pese a que no quería hablar sobre su salud, Lolita Ayala confesó que necesita una nueva cirugía; sin embargo, ella ya no quiere someterse a otro procedimiento.

En 2015, la vida de Lolita Ayala cambió de manera drástica luego de que se desplomó el helicóptero en el que viajaba.

Lolita Ayala agradeció estar con vida, pero se rompió la columna y desde ese momento se ha tenido que enfrentar a una serie de secuelas que la han alejado de los medios de comunicación.

En medio de rumores sobre su estado de salud, Lolita Ayala fue captada en el aeropuerto con oxígeno, cubrebocas y en silla de ruedas.

Está imagen preocupó a los seguidores de Lolita Ayala y de inmediato se cuestionaron sobre cómo se encontraban.

En un video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Lolita Ayala se muestra desesperada por los cuestionamientos sobre su estado de salud.

Lolita Ayala aseguró que se encontraba bien, pero estaba usando silla de ruedas ya que se encontraba “coja”.

Tratando de evitar a los reporteros, Lolita Ayala explicó que se debe de volver a operar, pero ya no quiere.

“Bien, pero estoy coja, por eso ando en (silla de ruedas) (...) porque la caída del helicóptero, cuando me rompí el fémur y todo, no me dejaron bien, me tienen que volver a operar y yo ya no quiero”

Lolita Ayala