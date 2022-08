Es así, Camilo es un hombre capaz de enloquecer a mujeres y hombres, es tan guapo que hasta sus amigos lo quieren besar, ¿eh?

Verás, Camilo, de 28 años de edad, publicó en su cuenta de Instagram un video que muestra como su amigo, el fotógrafo y director cinematográfico Miguel Silva, quiso besarlo tras tomar algunas cervezas.

“Creo que mi compa se pasó de cervezas”, escribió Camilo junto al curioso clip que protagonizan ambos y cuyo final no es el esperado...

Las reacciones no se hicieron esperar: “Evaluna ten cuidado, él y vos no son amigos”, “A Evaluna no le va a gustar esto”, “Mejor la cerveza que el beso del señor”, expresan en redes sociales.

Claro, todo se trató de una broma entre Camilo y su amigo, la cual sirve para promocionar la colaboración del cantante colombiano con Grupo Firme.

Como te informamos en SDPnoticias, Camilo y Grupo Firme unieron sus voces en el tema “Alaska”, la cual reza: “Hoy me preguntaron que cuál es mi cerveza favorita y yo contesté ser-besado-por-tu-boquita”.

Acusan a Camilo y a Grupo Firme de plagio

Por otro lado, a poco de lanzar su canción “Alaska”, Camilo y Grupo Firme fueron acusados de plagio y es que el tema se parece al de Calibre 50.

Aunque “Alaska” fue compuesta y producida por Camilo y Édgar Barrera, algunas personas le encontraron gran parecido al tema “A la antigüita” de Calibre 50.

Aunque la letra y el estilo no es el mismo, señalan que el ritmo es muy similar sobre todo porque ambos son huapangos. Acusación que hasta el momento, Camilo y Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, han ignorado.

Aunado a esto, entre los datos curiosos de la canción “A la antigüita”, la cual no es una copia de “Alaska”, se sabe que fue escrita para el artista Edén Muñoz, quien la rechazó.

Aunque Calibre 50 insistió en que el tema era perfecto para la voz del cantante, a quien le aseguró que sería un éxito, éste se negó a cantarla por lo que hoy nos preguntamos: ¿se habrá arrepentido?