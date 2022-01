Lisset se despide de su papá, Willy Gutiérrez, con emotivo mensaje

Lisset se despidió de su papá, Willy Gutiérrez, con un emotivo mensaje en el que dio detalles de la dura batalla que libró el maestro de ‘La Academia’ antes de su muerte.

Hasta donde se sabía, Guillermo ‘Willy’ Gutiérrez, llevaba varios días hospitalizado, pero se desconocía las causas. Sólo se sabía que su condición era delicada , gracias a Lisset.

La actriz y cantante pidió ayuda en redes sociales, pues necesitaba donadores de sangre para ‘Willy’ Gutiérrez. Más tarde, Lisset agradeció la respuesta de sus fans a la petición.

A 12 días de distancia, el 19 de enero se confirmó la muerte del músico Guillermo ‘Willy’ Gutiérrez, quien se hizo famoso por su participación en el reality show de ‘La Academia’.

Poco después, Lisset publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se le ve abrazando cariñosamente a su padre ‘Willy’ Gutiérrez, quien un día antes cumplió 76 años.

La imagen estuvo acompañada por un largo y emotivo texto, en el que Lisset se despidió de su papá:

Lisset destacó que ‘Willy’ Gutiérrez vivió una vida llena de amor no sólo por la música, sino por su familia, sin embargo, reveló que se vio truncada por el cáncer:

Pese a todos los procedimientos a los que fue sometido ‘Willy’ Gutiérrez, Lisset aseguró que su padre murió en paz y sin dolor:

“Dios no quiso que sufriera y no sufrió!!! El no se enteró de todo lo que su cuerpecito recibió porque además tenía 3 catéteres! Se los comparto porque todos ustedes y mis amigos de los medios siempre nos han querido mucho!! Y cuando necesitamos sangre contamos con todo su apoyo incondicional y estamos muy agradecidas toda la familia por eso!!

Lisset, actriz y cantante