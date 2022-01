Lisset pide hablar con la gente que se ama todos los días, pues “somos frágiles”. Tras la muerte de su papá Willy Gutiérrez, la actriz se mostró destrozada.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, Lisset señaló que se encuentra en paz ya que todos los días le dijo a su papá lo mucho que lo amaba.

Lisset puntualizó que su contagio de Covid-19 evitó que saliera corriendo y se le aventará, pues señaló que fue un dolor muy fuerte.

A menos de una semana de la muerte de Willy Gutiérrez, Lisset ofreció una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ donde reveló cómo enfrenta estos difíciles momentos.

Fue el pasado 18 de enero que murió el reconocido maestro de ‘La Academia’, Willy Gutiérrez debido al cáncer linfático.

Al borde del llanto Lisset señaló que se encuentra muy tranquila pues siempre le demostró a su papá Willy Gutiérrez que lo quería y confesó que él le enseñó a amar su carrera.

Lisset les pidió a sus seguidores que se tomaran un tiempo para decirle a sus seres queridos que los aman ya que somos muy frágiles.

En el video Lisset puntualizó que fue su hermana Denise quien estuvo muy al pendiente del estado de salud de su papá Willy Gutiérrez y le ponía su música favorita.

Lisset señaló que Willy Gutiérrez siempre fue un guerrero y luchó hasta el último momento por su vida.

Durante su conversación, Lisset alabó la gran fortaleza que ha demostrado su mamá, pues sus papás estuvieron juntos por 50 años.

Lisset destacó que afortunadamente dio positivo a Covid-19, pues no sabía cómo hubiera reaccionado pues cree que incluso se hubiera aventado.

“El murió el 18 de enero... el cumplió 76 años y a mí me dieron positivo a Covid-19 el jueves, y por algo Diosito también me ató un poquito las manos y me dejó en mi casa encerradita porque sino me hubiera ido corriendo también a aventármele, no sé, no sé, por algo Dios hace las cosas”

Lisset