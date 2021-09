Lisset aseguró Lisardo no se hace cargo económicamente de su hija

Durante una entrevista para el programa ‘Ventaneado’, la actriz de 47 años de edad Lisset aseguró que Lisardo no se hace cargo de la manutención de su hija.

Y es que debido a la pandemia del Covid-19, explicó Lisset, Lisardo comenzó a tener problemas económicos.

A pesar de que anteriormente Lisset había dicho tenía una buena relación con el padre de su hija María, dijo él no se hace responsable de la manutención de su hija.

Y es que Lisset aseguró que aunque se lleva muy bien con el actor español, este nunca la apoyó con los gastos de María, algo que en realidad no le molesta.

“Yo he mantenido siempre todo, mi casa, para que me peleo”

Pues la actriz aseguró en la entrevista que su principal preocupación es cuidar de su hija y darle todo lo que ella necesita.

“Lo único que mí me importa es el corazón de María, y el corazón de María para mí es lo más importante entonces no me voy a pelear”

Sobre el tema Lisset aclaró en algún momento el actor pagó la educación de su hija pero esto no duró mucho tiempo pues la pandemia afectó la economía de Lisardo

Cuando le preguntaron a Lisset que si no iba pedir nuevamente el apoyo del actor, la famosa aseguró no necesitarlo, “María tiene mucha madre”.

Asimismo, Lisset dijo que no le recrimina nada, pues se apoyan en otras cuestiones que involucran el cuidado y el bienestar de su hija.

“Si no hacemos equipo, cómo nos ayudamos, no me voy a pelear (…) no me quiero pelear con Lisardo, lo quiero muchísimo y cada quien tiene su broncas con su dinero”

