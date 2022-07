En un breve encuentro con la prensa, a quienes les aseguró ser una mujer sin tabúes, la cantante y bailarina Lis Vega nos dice si tendría un romance con una mujer.

“No sé”, dijo Lis Vega, de 44 años de edad, para después argumentar que es una mujer que cambia de opinión constantemente por lo que está abierta a cualquier posibilidad dentro del terreno amoroso.

“Hoy puedo decir algo y mañana quien sabe y me enamoro de una mujer. Yo me enamoro del amor. Hoy en día lo más bonito es sentir que tienes compatibilidad con alguien y no tiene nada que ver con alguien”, agregó Lis Vega.

Así como aseguró que está “chido” lo que significa el término pansexual pero sobre todo que se respete la orientación sexual así como cualquier decisión personal.

“Hay que respetar la manera de pensar, es muy personal, como ponerse tatuajes, hacerse cirugías. Hay que respetarnos más y ser más empaticos”, subrayó la también ex bailarina de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Así como insistió en la importancia de vivir como se quiere sin temor a ser juzgados ya que mucha gente suele hablar sin conocer lo que hay detrás, el contexto, el por qué del actuar, mismo que también está influenciado por el árbol genealógico.

“Nos falta mucha humanidad y eso es peor que el Covid. Es falta de empatía”, remató Lis Vega.

Lis Vega niega romance con César Ureña

Asimismo, Lis Vega aprovecha para aclarar que no tiene un romance con César Ureña, quien fuera su compañero en el reality de baile del matutino de Televisa.

“Es puro cotorreo, muchachos”, dijo dejando claro que los supuestos romances que surgen de “Las estrellas bailan en Hoy” muchas veces son parte del show.

Lis Vega y César Ureña fueron la última pareja en salir de Las Estrellas Bailan en Hoy 2022 el 24 de junio. (Las Estrellas TV)

Asegura que César Ureña, de 36 años de edad, con quien ha sido captada en algunas ocasiones, es un gran amigo, por lo que actualmente se encuentra soltera y concentrada en sus nuevos proyectos.

Cabe mencionar que la bailarina está preparando una colaboración con la cantante Marisol Terrazas, a quien conoció en el reality de baile de Hoy.