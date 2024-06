Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría nunca pensaron en una separación definitiva, por el contrario, recurrieron a terapia, individual y de pareja, para salvar su matrimonio.

Así lo reveló Leonardo de Lozanne, aún esposo de Sandra Echeverría, a un reportero del programa de espectáculos Ventaneando.

El cantante de Fobia dijo haberse dado cuenta que la actriz mexicana es el amor de su vida gracias a un profesional experto en temas del corazón y de la vida.

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría otra vez juntos (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría recurrieron a la terapia para salvar su matrimonio

Leonardo de Lozanne -de 53 años de edad- y Sandra Echeverría -de 39 años de edad- se separaron en noviembre de 2022, fue la actriz quien hizo pública su ruptura a través de un podcast.

Aunque meses después se dieron una nueva oportunidad en el amor, Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría volvieron a separarse argumentando que el principal motivo era la diferencia de personalidades.

No obstante, la ruptura no fue definitiva ya que hace unas semanas volvieron a retomar su matrimonio asegurando que está vez no habrá separación pues se dieron cuenta que son un equipo y no desean estar el uno sin el otro.

De acuerdo con el también conductor, la decisión la tomaron ambos con conciencia y con amor luego de haber pasado meses en terapia.

“Hemos hecho de todo, yo creo que todo ayuda”, declaró el cantante para posteriormente asegurar que la terapia lo ayudó a descubrir que Sandra Echeverría es el amor de su vida.

“Ya vi que es la mujer de mi vida. Lo bonito es que se haya dado al mismo tiempo porque muchas veces te desentronizas y esto fue muy armonioso, estoy muy agradecido” Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne. (@ldlozanne)

Leonardo de Lozanne recomienda darle un brake a la relación cuanto las cosas no van bien

“Lo mejor es estar en paz”, dice Leonardo de Lozanne y enseguida recomienda tomar terapia cuando la relación no está bien, como fue su caso con Sandra Echeverría.

“Cuando las cosas no están caminando es mejor darle un brake, planeado no a lo loco, se pueden tomar mejores decisiones no desde el enojo o la confusión sino desde el amor y la conciencia” Leonardo de Lozanne

Poner freno a su relación con Sandra Echeverría y tomar distancia ayudó para que ambos decidieran seguir juntos: “Se dio muy bien, en el mismo momento, hablamos mucho ,es un proceso, no fue abrupto de hoy para mañana”, agrega.

Y contento porque el amor no terminó, por el contrario, renació y se fortaleció, el cantante y actor dice no estar negado a renovar sus votos por lo que podría hacerlo organizando una gran fiesta o en privado.