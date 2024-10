Desde hace varios meses se ha rumorado que Lele Pons y Guaynaa se podrían divorciar, pues el cantante le habría sido infiel a su esposa tras poco más de un año de matrimonio.

Pese a que ni Guaynaa -de 32 años de edad- ni Lele Pons reaccionaron a esas acusaciones, una nueva declaración de la influencer está desatando polémica.

Y es que luego de andar junto a Shakira, organizarle una fiesta por su canción “Soltera” y otros detalles, Lele Pons -de 28 años de edad- habría dejado ver que no todo está tan bien con Guaynaa.

Mucho ha dado de qué hablar Lele Pons al andar muy pegada a Shakira y es que no ha sido bien visto que anden cantando “Soltera”, cuando está casada con Guaynaa ¿o no?

Los rumores apuntan que Lele Pons y Guaynaa estarían pasando por una crisis matrimonial que los llevaría al divorcio, por ello la influencer ya anda cante y cante “Soltera”.

Pero ¿qué tan real es esto?

En un encuentro con la prensa que tuvo Lele Pons con Sale el Sol en los Premios Elliot 2024, habló de cómo va su matrimonio con Guaynaa.

Y es que más allá de que la influencer despejara toda duda sobre una crisis, volvió a dejar pensando que no todo va bien con Guaynaa.

En un primer momento, Lele Pons dijo que todo iba bien en su relación con Guaynaa en este momento, pero advirtió que no sabía y que igual en 2025 ya no estén bien ¿por un divorcio?

“Yo estoy bien, no sé el próximo año, no se sabe, no se sabe”.

Lele Pons, influencer.