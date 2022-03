El canal de Belinda en YouTube habría bajado la canción de “Mentiras cabrón”, la cual ya había logrado más de 7 millones de vistas siendo Universal Music el responsable.

De acuerdo con el canal de Angélica Palacios Real para Multimedia 7, el video de Belinda que subió tras su separación con Christian Nodal, llamado “Mentiras cabrón”, habría sido bajado de YouTube.

Esto pese a que el video de Belinda habría escalado al puesto número 58 de los videos más vistos a nivel mundial.

Sin embargo, de un día para otro, el video de Belinda titulado “Mentiras cabrón” ya no estaría disponible en la plataforma de videos.

¿Por qué YouTube le bajó el video a Belinda de “Mentiras cabrón”?

Se ha dado a conocer que el video de “Mentiras cabrón” de Belinda ha sido bajado por YouTube. ¿La razón? Universal Music estaría detrás.

Tal y como lo ha señalado la comunicadora Angélica Palacios Real, el video de “Mentiras cabrón” no solo fue bajado, sino que Belinda habría sido penalizada.

Aparentemente, Universal Music habría levantado una reclamación, pues querría hacer válidas las cláusulas que tiene Belinda bajo contrato.

Lo que significa que le estaría prohibiendo a Belinda lanzar su música, en este caso “Mentiras cabrón”, en la plataforma de manera independiente.

Se sospecha que la disquera estaría tratando de frenar la carrera de Belinda, por lo que YouTube México habría bajado el video de la canción “Mentiras cabrón”.

Belinda (@belindapop / Instagram)

El contrato de Belinda no le permitiría lanzar temas como solista, como el de “Mentiras cabrón”

Según lo relata la comunicadora, el contrato que mantiene Belinda con Universal Musical no le permite a la cantante lanzar temas como solista, únicamente con duetos.

Por lo que, si Belinda lanza un nuevo tema musical como solista, como lo fue “Mentiras cabrón”, YouTube y Universal Music comenzarían a bajarle dichas canciones.

Esto supuestamente terminaría hasta que las fechas de los contratos terminen pero, de momento el equipo de Belinda -entre los cuales estarían sus papás-, estarían haciendo todo lo posible para desbloquear el video de “Mentiras cabrón”.

Y es que, al no haber tenido promoción el video de Belinda de “Mentiras cabrón” y tomando la publicidad de su separación con Christian Nodal, Universal no reclamaría pero no fue así.