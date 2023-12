Laura León se defiende y llama “mentiroso desgraciado” a Alejandro Gou, luego de que la pintó de diva al asegurar que esa fue una de las razones de su salida de Lagunilla Mi Barrio.

A principios del mes de noviembre se dio a conocer que Laura León había dejado de ser parte de Lagunilla Mi Barrio, pese a todo el éxito que había tenido.

Solo unos días después se dio a conocer que Laura León estaría en el 90′s Pop Tour Christmas Party, que se presentó el pasado 2 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

Tras darse a conocer esta noticia, surgieron algunas especulaciones que tachaban a Laura León -de 70 años de edad- como diva y por eso había quedado fuera de Lagunilla Mi Barrio.

Sin embargo, Laura León ya rompió el silencio y reveló si cambió la obra de teatro Lagunilla mi Barrio por los 90′s Pop Tour.

Con gran éxito, Laura León se presentó en el 90′s Pop Tour Christmas donde cantó “Suavecito”, “Dos mujeres y un camino” y “La Tusa”.

Las cámaras de Ventaneando tuvieron la oportunidad de poder conversar con Laura León, quien se mostró muy feliz del cariño que ha recibido por parte del público.

Laura León fue cuestionada sobre su salida de la obra de teatro Lagunilla mi Barrio y se mostró sumamente agradecida por la oportunidad que le dieron.

En su conversación, Laura León señaló que se enamoró del teatro tras ser parte de Lagunilla mi Barrio.

Laura León aseguró que dejó la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio porque ya la estaba alejando de otros proyectos.

En ese sentido, Laura León confesó que sintió el momento de terminar su compromiso para que pudiera hacer otros proyectos.

Laura León fue cuestionada sobre si es verdad que había dejado Lagunilla Mi Barrio porque tenía actitudes de diva.

Al escuchar la pregunta de si se les había subido, Laura León bromeó con esta situación y aseguró que no se le subieron los humos.

“¿Quién se me subió tesoros? A esos no los quiero”

Ricardo Manjarrez destacó que había sido el propio Alejandro Gou quien reveló que ella le había pedido muchas cosas y ya tenía actitudes de diva.

Laura León arremetió contra Alejandro Gou y le dijo que no fuera un “mentiroso, desgraciado”, pues eso no había sido así.

“Ay, Alexito, no seas mentiroso, desgraciado. Lo único que te pedí era el tesoro y no me lo quisiste dar”

Laura León