Laura Flores rompió el silencio sobre algunos desafíos o situaciones incómodas que ha vivido a lo largo de su trayectoria.

Laura Flores compartió en entrevista sobre dos episodios de acoso sexual que sufrió mientras trabajaba en distintos proyectos.

Fue en una reciente entrevista transmitida en el canal de Youtube de T Notas, donde la artista habló abiertamente del delicado tema que sufrió.

Relató que, en dos ocasiones, distintos actores cruzaron límites inapropiados en sets de grabación.

“A mí me pasó en un set de grabación, no voy a decir nombres, pero me pasó con dos actores diferentes”, expresó Laura Flores en entrevista con Horacio Villalobos.

En el primer caso, Laura Flores narró que un compañero de trabajo intentó tocarla de manera indebida antes de grabar una escena.

Todo ocurrió cuando un actor llegó por atrás, la tomo de las caderas y comenzó a deslizar sus manos hacia sus genitales.

En el segundo incidente, Laura Flores mencionó que involucró a otro colega que, a pesar de tener una relación cordial, cruzo límites inaceptables al darle una nalgada.

¿Quiénes fueron los actores que acosaron a Laura Flores?

Relató que uno de ellos realizó tocamientos indebidos, mientras al otro actor con quien mantenía una buena amistad, se le ocurrió darle una nalgada.

Laura Flores decidió no revelar los nombres de los actores; sin embargo, describió las dos situaciones que vivió en su carrera como “lamentables”.